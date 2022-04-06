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Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Bürüksel, Mehmet Paçacı İslamabad büyükelçisi olarak atandı.
Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Bürüksel, Mehmet Paçacı İslamabad büyükelçisi olarak atandı.
Politika 06.04.2022, 10:27
Dışişleri Bakanlığı Büyükelçiler Kararnamesi yayımlandı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran Zagreb Büyükelçisi oldu. Rıza Hakan Tekin Kopenhag, Bekir Uysal Bürüksel, Mehmet Paçacı İslamabad büyükelçisi olarak atandı.