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Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Centre-Nord bölgesinde meydana gelen saldırıyı kınadı.

Politika 05.10.2021, 18:05
Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’daki saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Centre-Nord bölgesinde meydana gelen saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’nun Centre-Nord bölgesinde Yirgou yerleşim biriminde askeri kampa düzenlenen saldırıyı kınadı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “14 askerin hayatını kaybettiği ve 7 askerin yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz” denildi.

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