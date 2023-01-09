Dışişleri Bakanlığı: “BM Güvenlik Konseyi’nin kuzeybatı Suriye’ye yönelik yardımların 6 ay uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, “Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi’nin 9 Ocak 2023 tarihinde aldığı bir kararla, kuzeybatı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “BM Güvenlik Konseyi’nin 9 Ocak 2023 tarihinde aldığı bir kararla, kuzeybatı Suriye’ye yönelik Birleşmiş Milletler sınır ötesi yardım mekanizmasını 6 ay süreyle uzatmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Sözkonusu BM mekanizması, bölgedeki 4,1 milyon ihtiyaç sahibine acil insani yardım ulaştırılmasında hayati bir rol oynamaktadır. Kuzeybatı Suriye’deki insani krizin boyutları ve bölgesel istikrar, BM mekanizmasının daha uzun dönemli muhafazasını gerekli kılmaktadır. Türkiye, bu hedef doğrultusunda şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da uluslararası toplum ile işbirliğini sürdürecektir” ifadeleri kullandı.