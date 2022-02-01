Dışişleri Bakanlığı: “BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Bakanlar toplantılarının 11’incisi çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir”

Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Arabuluculuk Dostlar Grubu Bakanlar toplantılarının 11’incisinin 2 Şubat 2022’de ilk kez çevrimiçi olarak gerçekleştirileceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “BM Arabuluculuk Dostlar Grubu Bakanlar toplantılarının 11’incisi ’Barışçı yollardan çatışma çözümünde bir araç olarak arabuluculuk: İlk BM kararının 10’uncu yılında bir değerlendirme ve geleceğe bakış’ temasıyla 2 Şubat 2022’de ilk kez çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Arabuluculuk Dostlar Grubu’nun üye sayısı 53 ülke ve 8 uluslararası kuruluşun katılımıyla halihazırda 61’e ulaşmıştır. Sayın Bakanımız ile Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto’nun eş-başkanlıklarında düzenlenecek toplantıda, BM Genel Kurulu’nda 2011 yılında arabuluculuk konusunda kabul edilen ilk karardan bu yana kaydedilen ilerleme değerlendirilecek ve Dostlar Grubu’nun önümüzdeki dönemdeki faaliyetlerine ilişkin görüş alışverişinde bulunulacaktır” denildi.