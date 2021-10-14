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Dışişleri Bakanlığı: "Beyrut’ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, “Beyrut’ta bugün düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından göstericilerin üzerine ateş açılması sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Politika 14.10.2021, 20:01
Dışişleri Bakanlığı: "Beyrut’ta düzenlenen silahlı saldırı sonucu yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz”

Dışişleri Bakanlığı, “Beyrut’ta bugün düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından göstericilerin üzerine ateş açılması sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Beyrut’ta bugün düzenlenen bir protesto gösterisi sırasında kimliği belirsiz şahıslar tarafından göstericilerin üzerine ateş açılması sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyuyoruz. Bu vahim hadisenin sorumlularının biran önce yakalanarak adalet önüne çıkartılmalarını temenni ediyor, benzeri olayların bir daha yaşanmaması için Lübnanlı tüm tarafları itidale ve şiddet eylemlerinden kaçınmaya davet ediyoruz” denildi.

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