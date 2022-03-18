Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya’da Osmanlı mezarlığının tahrip edilmesini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Batı Trakya’da azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının tahrip edilmesini kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada. "Batı Trakya İskeçe Horozlu (Petinos) köyünde bulunan azınlığa ait Osmanlı dönemi Müslüman mezarlığının üzerine futbol sahası inşa edilmesi bahanesiyle 16 Mart 2022 tarihinde tahrip edilmesini kınıyoruz. Bulustra (Avdira) Belediye Başkanı’nın talimatıyla yapıldığı anlaşılan insanlık dışı eylem hakkında Yunanistan nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. Girişimlerimize olumlu karşılık veren Yunan makamlarından gerekli hassasiyeti göstererek başlattıkları soruşturmayı bir an önce tamamlamalarını ve mezarlığı eski hâline getirmelerini bekliyoruz" denildi.