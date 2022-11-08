Son Dakika
Dışişleri Bakanlığı Azerbaycan Zafer Günü’nü kutladı
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın İkinci Karabağ Savaşı’nda elde ettiği zaferin 2. yıl dönümünü yazılı bir mesajla kutladı.
Politika 08.11.2022, 09:47
Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan’ın İkinci Karabağ Savaşı’nda elde ettiği zaferin 2. yıl dönümünü yazılı bir mesajla kutladı.
Yayımlanan mesajda “İşgal altındaki topraklarını kahramanca bir mücadele sonucunda azad eden kardeş Azerbaycan’ı 8 Kasım Zafer Günü münasebetiyle kutluyoruz. Azerbaycan ordusunun bu tarihi zaferi tüm bölgede kalıcı barış ve huzur umutlarının yeşermesine de vesile olmuştur” ifadeleri kullanıldı.
Mesaj şöyle devam etti:
“Türkiye, işgalden kurtarılan toprakların yeniden inşa ve ihyası dahil olmak üzere, Güney Kafkasya genelinde güvenlik, istikrar ve işbirliğinin artırılması için Azerbaycan ile tam dayanışma ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürecektir.”