Dışişleri Bakanlığı: 'AP'nin Doğu Akdeniz tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemez'

Dışişleri Bakanlığından Avrupa Parlamentosu'nun Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yönelik kabul ettiği 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı hakkında yapılan açıklamada, “Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda ülkemiz ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında, sırf AB üyelik dayanışması adına ve bazı üye ülkelerin bencil çıkar arayışlarına hizmet amacıyla kabul edilen gerçeklerden uzak 17 Eylül 2020 tarihli tavsiye kararı birçok yönüyle kabul edilemezdir” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Üye ülkeler ve AP dahil tüm AB kurumlarına her seviyede yaptığımız girişimlere rağmen böyle yanlı bir tavsiye kararının kabul edilmiş olması, iyi niyet ve sağduyu ile bağdaşmamaktadır. AP, bu taraflı ve haksız tutumuyla ve yetkisi olmadığı deniz hukukundaki geçersiz ve tek yanlı yorumlarıyla saygınlığını yitirmektedir.

Ne AP'nin ne AB'nin ne de AB üyesi devletlerin, üçüncü ülkelerin sınırlarını ve yetki alanlarını belirleme yetkisi bulunmaktadır. AP ve diğer AB kurumları çözüm ve Avrupa uzlaşması konusunda samimiyseler, sadece kolaylaştırıcı ve uzlaştırıcı tavır sergilemeli, aday ülke Türkiye'ye önyargısız yaklaşmalı, ülkeler arasındaki tartışmalı konularda hakkaniyetten yana durmalı ve taraf tutmamalıdırlar.

Türkiye iyi niyetini göstermiş, maksimalist ve hak tanımaz tavırlar karşısında doğru ve ilkeli tutumundan vazgeçmemiş, kışkırtıcı eylemlere karşı ise kararlı ancak sağduyulu bir yaklaşım sergilemiştir. Hiç kimsenin hakkında gözü bulunmayan Türkiye, bölgede kendisinin ve KKTC'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını ve çıkarlarını aynı kararlılıkla savunmaya devam edecektir” denildi.

“Üyelik perspektifiyle AB ile samimi diyalog ve işbirliğinden yana olan Türkiye, Sayın Bakanımızın AP Dış İlişkiler Komitesi toplantısına hitabında ve AP üyelerine gönderdiği mektupta vurguladığı üzere, anlaşmazlıkların çözümünde her zaman diyalog ve müzakereyi tercih etmektedir” ifadelerine yer verilen açıklamada, “Öte yandan, AP'nin AB Konseyi ve Komisyonunu ülkemizle geniş ve kapsamlı diyalog yürütmeye davet eden ve Doğu Akdeniz'de kapsamlı ve stratejik güvenlik mimarisi ile enerji işbirliğine atıf yapan bu tavsiye kararının 9. maddesi tarafımızdan not edilmiştir” denildi.