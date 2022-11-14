Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türklerinin Anavatanları Ahıska’dan sürgüne gönderilmelerinin 78. yıldönümünü andı

Dışişleri Bakanlığı, Ahıska Türklerinin Anavatanları Ahıska’dan sürgüne gönderilmelerinin 78. yıldönümünü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Dışişleri Bakanlığından Ahıska Türklerinin Anavatanları Ahıska’dan sürgüne gönderilmelerinin 78. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 14 Kasım 1944 tarihinde, aralarında, çocuk, yaşlı ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 100 bin Ahıska Türkü soydaşımızın, Gürcistan’ın Ahıska bölgesindeki kadim yurtlarından Sovyetler Birliği’nin uzak bölgelerine sürgün edildikleri hatırlatılarak şöyle denildi:

"Sürgün esnasında binlerce soydaşımız hayatını kaybetmiş, hayatta kalanlar ise son derece zor şartlarda yaşam mücadelesi vermek zorunda kalmış; ancak her zaman Türk kimliklerini korumuş ve gelecek nesillere aktarmışlardır.

Türkiye, günümüzde dünyanın farklı ülkelerine yayılmış ve sayıları 500 bine ulaşan Ahıska Türklerinin durumunu ve anavatanlarına geri dönüşlerini yakından takip etmekte ve her türlü desteği sağlamaktadır.

Bu elim hadisenin 78. yıldönümünde Ahıska Türkü kardeşlerimizin hüznünü paylaşıyor, sürgünde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz".