Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da yaşanan terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir eğitim kurumuna düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın başkenti Kabil’de bir eğitim kurumunu hedef alan terör saldırısını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’ın başkenti Kabil’de bugün bir eğitim kurumuna yönelik terör saldırısında öğrenciler dahil çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. İnsanlık dışı bu terör eylemini en güçlü şekilde kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınları ile kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz” denildi.