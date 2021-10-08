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Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Kunduz vilayetindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Politika 08.10.2021, 19:32
Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’da camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Kunduz vilayetindeki bir camide meydana gelen bombalı saldırıyı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Afganistan’ın Kunduz vilayetindeki bir camide bugün (8 Ekim) cuma namazı esnasında gerçekleştirilen bombalı terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur terör saldırısını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor, dost ve kardeş Afgan halkına taziyelerimizi iletiyoruz” denildi.

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