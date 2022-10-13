Dışişleri Bakanlığı: "ABD’nin terör örgütü PKK/YPG ile angajmanını sonlandırmasını bekliyoruz"

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD’nin terör örgütü PKK/YPG ile angajmanını sonlandırmasını ve 17 Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından Ekim 2019’dan bu yana Suriye bağlamında “Ulusal Acil Durum" başlığıyla yayınlanmakta olan başkanlık kararnamesi hakkında açıklama yaptı. “Ülkemiz hakkında temelsiz iddia ve ithamlar içeren bu kararnameyi kınıyoruz” denilen açıklamada, “Kararnamede ülkemizin terörle mücadele, sınır güvenliğini korumak, Suriye’den kaynaklı bölücü terör tehditlerini ortadan kaldırmak amacıyla gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’na dair yer verilen iddialar asılsızdır” ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkının ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin terörizmle mücadeleye ilişkin kararları uyarınca icra edilen Barış Pınarı Harekatı’nın bölgede huzur ve istikrar ortamı sağladığı vurgulanan açıklamada, “PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin harekat bölgesinden çıkarılmasını temin etmiştir. Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunmasına katkıda bulunmuştur. ABD’nin terör örgütü PKK/YPG ile angajmanını sonlandırmasını ve 17 Ekim 2019 tarihli ortak açıklamanın hükümlerini yerine getirmesini bekliyoruz” denildi.