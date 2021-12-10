Dışişleri Bakanlığı: “3+3 Bölgesel İstişarelerinin” ilk toplantısı Moskova’da düzenlendi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin de aralarında olduğu 3+3 Bölgesel İstişareleri’nin ilk toplantısının Moskova’da düzenlendiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “3+3 Bölgesel İstişareleri’nin ilk toplantısı 10 Aralık 2021 tarihinde Dışişleri Bakan Yardımcıları seviyesinde Moskova’da düzenlenmiştir. Türkiye’nin Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlığında bir heyetle temsil edildiği bu ilk toplantıya Rusya Federasyonu’nun yanı sıra Azerbaycan, Ermenistan ve İran da katılmıştır. Toplantıda, bölgesel işbirliğinin çok boyutlu olarak ilerletilmesi konusunda yapıcı görüş alışverişi yapılmış, istişarelerin tüm katılımcıların ortak çıkarlarına ilişkin pratik konulara odaklanması üzerinde mutabık kalınmıştır. Barış ve istikrarı güçlendirmek amacıyla atılacak güven artırıcı adımlar bağlamında ticaret, ekonomi, ulaştırma, kültür ve insani konulara öncelik verilmesi öngörülmüştür” denildi.

Açıklamanın devamında, “Beş ülkenin temsilcileri, çalışmalarında esnek bir format benimsenmesi hususunda mutabık kalmış ve Gürcistan’ın da bilahare istişarelere katılmasına ilişkin temennilerini ifade etmiştir.3+3 İstişareleri’nin çalışma usulleri önümüzdeki dönemde Dışişleri Bakanlıkları arasında yapılacak temaslarla kesinleştirilecektir” ifadelerine yer verildi.