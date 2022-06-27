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- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Zengezur Koirdoru’nu destekliyoruz ve bir an önce açılmasını istiyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Zengezur Koirdoru’nu destekliyoruz ve bir an önce açılmasını istiyoruz” dedi.

Politika 27.06.2022, 11:13
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Zengezur Koirdoru’nu destekliyoruz ve bir an önce açılmasını istiyoruz” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Zengezur Koirdoru’nu destekliyoruz ve bir an önce açılmasını istiyoruz” dedi.

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