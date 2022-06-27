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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “20 bin öğretmen atamasına dair süreç önümüzdeki hafta Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılacaktır.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Temmuz ayı memur maaşları, Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz’da zamlı haliyle ödenecek."
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Zengezur Koirdoru’nu destekliyoruz ve bir an önce açılmasını istiyoruz” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Zengezur Koirdoru’nu destekliyoruz ve bir an önce açılmasını istiyoruz” dedi.
Politika 27.06.2022, 11:13
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Zengezur Koirdoru’nu destekliyoruz ve bir an önce açılmasını istiyoruz” dedi.