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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun ama anlaşmalar ortada."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun ama anlaşmalar ortada."

Politika 07.06.2022, 14:46
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun ama anlaşmalar ortada."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yunanistan bu ihlallerden vazgeçmezse bu adaların egemenliği tartışılacaktır. Sürekli herkese ders vermeye çalışıyorsun ama anlaşmalar ortada."

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