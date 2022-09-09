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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ile bugün (9 Eylül) tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ile bugün (9 Eylül) tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ile bugün (9 Eylül) tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Politika 09.09.2022, 20:59
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ile bugün (9 Eylül) tebrik amaçlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
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