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Ukrayna’nın Mariupol kentinde güvenlik gerekçesiyle sivillerin tahliye edilebilmesi amacıyla alınan geçici ateşkes kararı ertelendi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umuyoruz Ermenistan Azerbaycan’ın barış anlaşması teklifine olumlu yanıt verir" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umuyoruz Ermenistan Azerbaycan’ın barış anlaşması teklifine olumlu yanıt verir" dedi.
Politika 05.03.2022, 13:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umuyoruz Ermenistan Azerbaycan’ın barış anlaşması teklifine olumlu yanıt verir" dedi.