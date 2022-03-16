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Şehit ailesi ve gazilere övünç madalyaları törenle verildi... Yazıcı: “Ayağımız gitmiş hiç önemli değil bu vatana canımız feda olsun”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım bir daha bizim düzeyimizde bir toplantıya ihtiyaç kalmaz. İnşallah iki lider (Ukrayna-Rusya) kalıcı ateşkes için bir araya gelir. Biz çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım bir daha bizim düzeyimizde bir toplantıya ihtiyaç kalmaz. İnşallah iki lider (Ukrayna-Rusya) kalıcı ateşkes için bir araya gelir. Biz çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.
Politika 16.03.2022, 15:58
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım bir daha bizim düzeyimizde bir toplantıya ihtiyaç kalmaz. İnşallah iki lider (Ukrayna-Rusya) kalıcı ateşkes için bir araya gelir. Biz çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.