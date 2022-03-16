Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Umarım bir daha bizim düzeyimizde bir toplantıya ihtiyaç kalmaz. İnşallah iki lider (Ukrayna-Rusya) kalıcı ateşkes için bir araya gelir. Biz çabalarımızı sürdüreceğiz" dedi.