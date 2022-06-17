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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde, “Çabalarımızla Ukrayna’daki kanı durdurmaya çalıştık” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde, “Çabalarımızla Ukrayna’daki kanı durdurmaya çalıştık” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde, “Çabalarımızla Ukrayna’daki kanı durdurmaya çalıştık” dedi.
Politika 17.06.2022, 20:22
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Mezuniyet Töreni’nde, “Çabalarımızla Ukrayna’daki kanı durdurmaya çalıştık” dedi.