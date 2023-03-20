Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Bağışçılar Konferansı’da taahhüt edilen yardımların yaklaşık 4.3 milyar euroluk kısmının kredi olacağını, 1.7 milyar euroluk kısmının ise hibe olarak verileceğini açıkladı.