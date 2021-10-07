Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile gerçekleştirdiği basın toplantısında, "Bugün ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ayrıca bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunduk" dedi.