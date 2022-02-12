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Gıda ürünlerindeki yüzde 8 KDV’nin yüzde 1’e düşürülmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Politika 12.02.2022, 23:58
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile bölgedeki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.