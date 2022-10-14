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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya ile diyaloğun koparılmaması gerektiğini belirterek, “Her iki tarafla da temasta olmakta fayda var. Batı ile Rusya arasında müzakere edilmesi gereken konular var” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya ile diyaloğun koparılmaması gerektiğini belirterek, “Her iki tarafla da temasta olmakta fayda var. Batı ile Rusya arasında müzakere edilmesi gereken konular var” dedi.
Politika 14.10.2022, 12:52
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna ve Rusya ile diyaloğun koparılmaması gerektiğini belirterek, “Her iki tarafla da temasta olmakta fayda var. Batı ile Rusya arasında müzakere edilmesi gereken konular var” dedi.