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EGM’den Akşener’e: “Emniyet Teşkilatımızla ilgili haksızlık içeren sözlerini teessüfle karşılıyoruz”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna savaşında hala 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30 tanesi Mariupol’da. Bugün onları da çıkartmaya çalışıyoruz. Uluslararası örgütlerle işbirliği yapıyoruz."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna savaşında hala 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30 tanesi Mariupol’da. Bugün onları da çıkartmaya çalışıyoruz. Uluslararası örgütlerle işbirliği yapıyoruz."
Politika 01.04.2022, 17:03
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Ukrayna savaşında hala 70 civarında vatandaşımız var. Bunların 30 tanesi Mariupol’da. Bugün onları da çıkartmaya çalışıyoruz. Uluslararası örgütlerle işbirliği yapıyoruz."