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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12-18 Mart arasında, il bazında 100 bin kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısının yer aldığı insidans haritasını paylaştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna’daki son durum ve İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna’daki son durum ve İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alındı.
Politika 28.03.2022, 11:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna’daki son durum ve İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alındı.