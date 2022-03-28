Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile telefonda görüştü. Görüşmede Ukrayna’daki son durum ve İstanbul’da Rusya ve Ukrayna heyetleri arasında gerçekleştirilecek müzakereler ele alındı.