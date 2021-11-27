Son Dakika
İSO Başkanı Bahçıvan: Tedarik zincirlerindeki belirsizlikler nedeniyle sanayici maliyet hesabı yapamıyor
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan’da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısında konuştu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan’da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısında konuştu
Politika 27.11.2021, 11:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmenistan’da Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısında konuştu