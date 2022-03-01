Son Dakika
Uluslararası Adalet Divanı, Rusya-Ukrayna arasındaki soykırım iddialarına ilişkin 7-8 Mart’ta duruşma düzenleyecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, “Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, “Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, “Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok” dedi.
Politika 01.03.2022, 23:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Rusya’ya yönelik yaptırımlara katılıp katılmayacağına ilişkin, “Biz genel anlamda bu tür yaptırımlara ilkesel olarak katılmadık. Bu yaptırımlara da katılma eğilimimiz yok” dedi.