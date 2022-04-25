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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "2022 yılı için makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Brezilya ile turizm alanında işbirliğini arttırmak istediğini belirtti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Brezilya ile turizm alanında işbirliğini arttırmak istediğini belirtti.
Politika 25.04.2022, 19:26
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Brezilya ile turizm alanında işbirliğini arttırmak istediğini belirtti.