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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Finlandiya ve İsveç NATO’nun yakın ortaklarıdır. NATO’ya başvurmak kendi kararlarıdır" dedi.
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası 54 kiloda Hatice Akbaş, Ermenistanlı rakibi Ekaterina Sycheva’yı mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik” dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik” dedi.
Politika 15.05.2022, 14:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Teröre destek veren ülkelerin NATO müttefiki olmaması gerektiğine inandığımız için bu tutumu sergiledik” dedi.