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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, "Kazımi’nin konutuna gerçen hafta gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, "Kazımi’nin konutuna gerçen hafta gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz" dedi.
Politika 15.11.2021, 11:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, "Kazımi’nin konutuna gerçen hafta gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz" dedi.