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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, "İran’a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu tüm platformlarda söylüyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, "İran’a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu tüm platformlarda söylüyoruz" dedi.
Politika 15.11.2021, 11:40
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tahran’da düzenlediği basın toplantısında, "İran’a yönelik tek taraflı yaptırımların yanlış olduğunu tüm platformlarda söylüyoruz" dedi.