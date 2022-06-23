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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Tahıl krizi) "Onların daveti üzerine Moskova’ya askeri heyetimiz gitti. O görüşmelerin yapıcı olduğunu söyleyebilirim."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Tahıl krizi) "Onların daveti üzerine Moskova’ya askeri heyetimiz gitti. O görüşmelerin yapıcı olduğunu söyleyebilirim."
Politika 23.06.2022, 10:50
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Tahıl krizi) "Onların daveti üzerine Moskova’ya askeri heyetimiz gitti. O görüşmelerin yapıcı olduğunu söyleyebilirim."