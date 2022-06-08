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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hindistan coğrafyasında İslam’a ve Müslümanlara yönelik ırkçı yaklaşımlar ve tavırlar endişe vericidir”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya’nın hem ABD’nin taahhütleri var. Bu terör örgütlerinin bize olan saldırılarına müsamaha göstermemiz mümkün değil."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya’nın hem ABD’nin taahhütleri var. Bu terör örgütlerinin bize olan saldırılarına müsamaha göstermemiz mümkün değil."
Politika 08.06.2022, 12:17
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya’nın hem ABD’nin taahhütleri var. Bu terör örgütlerinin bize olan saldırılarına müsamaha göstermemiz mümkün değil."