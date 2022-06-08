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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya’nın hem ABD’nin taahhütleri var. Bu terör örgütlerinin bize olan saldırılarına müsamaha göstermemiz mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya’nın hem ABD’nin taahhütleri var. Bu terör örgütlerinin bize olan saldırılarına müsamaha göstermemiz mümkün değil."

Politika 08.06.2022, 12:17
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya’nın hem ABD’nin taahhütleri var. Bu terör örgütlerinin bize olan saldırılarına müsamaha göstermemiz mümkün değil."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Suriye) "Terör örgütlerinin bu bölgeden temizlenmesi için hem Rusya’nın hem ABD’nin taahhütleri var. Bu terör örgütlerinin bize olan saldırılarına müsamaha göstermemiz mümkün değil."

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