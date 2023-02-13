Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Şu ana kadar 23 bin 878 çadır ülkemize ulaştı. 43 bin 482 çadırın sevkiyatı şu an yapılıyor. Gün içinde 9 bin çadır daha ülkemize ulaşmış olacak."