Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Rusya - Ukrayna Savaşı) "Biz Rusya veya Ukrayna’yı memnun etmek için hareket etmiyoruz. Sonuçta biz dengeli bir politika üstleniyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Hangi ülke ne diyecek diye hareket edece

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Rusya - Ukrayna Savaşı) "Biz Rusya veya Ukrayna’yı memnun etmek için hareket etmiyoruz. Sonuçta biz dengeli bir politika üstleniyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Hangi ülke ne diyecek diye hareket edecek değiliz."