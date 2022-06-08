Son Dakika
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hindistan coğrafyasında İslam’a ve Müslümanlara yönelik ırkçı yaklaşımlar ve tavırlar endişe vericidir”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Rusya - Ukrayna Savaşı) "Biz Rusya veya Ukrayna’yı memnun etmek için hareket etmiyoruz. Sonuçta biz dengeli bir politika üstleniyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Hangi ülke ne diyecek diye hareket edece
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Rusya - Ukrayna Savaşı) "Biz Rusya veya Ukrayna’yı memnun etmek için hareket etmiyoruz. Sonuçta biz dengeli bir politika üstleniyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Hangi ülke ne diyecek diye hareket edecek değiliz."
Politika 08.06.2022, 12:14
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: (Rusya - Ukrayna Savaşı) "Biz Rusya veya Ukrayna’yı memnun etmek için hareket etmiyoruz. Sonuçta biz dengeli bir politika üstleniyoruz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyoruz. Hangi ülke ne diyecek diye hareket edecek değiliz."