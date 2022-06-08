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Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: “Hindistan coğrafyasında İslam’a ve Müslümanlara yönelik ırkçı yaklaşımlar ve tavırlar endişe vericidir”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz."
Politika 08.06.2022, 12:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Rusya-Ukrayna Savaşı) "Biz müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha olumlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz."