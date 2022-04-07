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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Moskova’nın, savaş suçlarından sorumlu tutulmasını sağlamak için, Rus hükümetine daha büyük maliyetler yüklemek için uluslararası çaba ve Ukrayna’nın yanında durma konusunda her zamankinden daha büyük bir kararlı
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in NATO’yu bölebileceğini düşündüğünün ifade ederek, “Ancak NATO daha güçlü ve daha birleşik" dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "NATO, doğu kanadını güçlendirmek için Polonya, Estonya, Letonya, Litvanya’da bulunanlara ek olarak Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Slovakya’da da çok uluslu savaş grupları kurdu” dedi.
- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, "Kendilerini Türkiye’de yine misafir etmek istediğimizi söyledik" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, "Kendilerini Türkiye’de yine misafir etmek istediğimizi söyledik" dedi.
Politika 07.04.2022, 18:08
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında müzakerelere yönelik, "Kendilerini Türkiye’de yine misafir etmek istediğimizi söyledik" dedi.