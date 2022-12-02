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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma’da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu’nun Özel Diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma’da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu’nun Özel Diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.
Politika 02.12.2022, 17:17
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma’da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu’nun Özel Diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.