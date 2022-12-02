Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Roma’da düzenlenen 8. Akdeniz Diyaloğu Forumu’nun Özel Diyalog oturumunda yaptığı konuşmada, Türkiye ile Suriye arasında istihbarat düzeyinde görüşmeler gerçekleştirildiğini ifade etti.