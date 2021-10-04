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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "NATO’da Türkiye’yi destekleyen ve dengeleyici rolü için Polonya’ya teşekkür ederim" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "NATO’da Türkiye’yi destekleyen ve dengeleyici rolü için Polonya’ya teşekkür ederim" dedi.
Politika 04.10.2021, 18:28
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "NATO’da Türkiye’yi destekleyen ve dengeleyici rolü için Polonya’ya teşekkür ederim" dedi.