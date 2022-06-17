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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK, terör örgütüdür. Sadece Türkiye’ye değil, İsveç’in de ulusal çıkarlarına zarar veriyor. PKK, İsveç’in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK, terör örgütüdür. Sadece Türkiye’ye değil, İsveç’in de ulusal çıkarlarına zarar veriyor. PKK, İsveç’in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor" dedi.
Politika 17.06.2022, 13:51
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "PKK, terör örgütüdür. Sadece Türkiye’ye değil, İsveç’in de ulusal çıkarlarına zarar veriyor. PKK, İsveç’in NATO üyesi olmaması için elinden geleni yapıyor" dedi.