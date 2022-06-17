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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'PKK, İsveç’i adeta rehin almış durumda'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, (İsveç'te yapılan terör örgütü PKK propagandalarına yönelik) "Terörle mücadelede İsveç kanunlarının yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor" dedi.

Politika 17.06.2022, 13:48 17.06.2022, 14:18
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: 'PKK, İsveç’i adeta rehin almış durumda'

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARINDAN SATIR BAŞLARI:

Görüntüler önce sosyal medyada çıktı. Aslında belediye başkanı ve büyükelçimiz beraberdi. Belediye başkanı böyle bir şey olmadı dedi, yetkililer haberlerinin olmadığını söyledi. Ama bugün İsveç polisi böyle bir olayın gerçekleştiğini söyledi. Terörle mücadelede İsveç kanunlarının ve yetkililerinin ne kadar gevşek olduğunu gösteriyor. Terör örgütü İsveç'in de ulusal çıkarlarını engelliyor. PKK destekçisi bir vekil var, İsveç hükümetini rehin almış, görüyoruz. PKK İsveç'i rehin almış durumda.

#çavuşoğlu
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