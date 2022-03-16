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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Çankaya Köşkü’nde bir araya geldi.
Şehit ailesi ve gazilere övünç madalyaları törenle verildi... Yazıcı: “Ayağımız gitmiş hiç önemli değil bu vatana canımız feda olsun”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Putin ile Erdoğan’ın telefonda görüşmesi mümkün" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Putin ile Erdoğan’ın telefonda görüşmesi mümkün" dedi.
Politika 16.03.2022, 15:47
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki günlerde Putin ile Erdoğan’ın telefonda görüşmesi mümkün" dedi.