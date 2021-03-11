Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Katar'da önemli açıklamalar...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doha'da Türkiye-Rusya-Katar Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılıyor.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarının satır başları;

"Amacımız Suriye'de kalıcı çözüm çabalarına katkıda bulunmak. Bu amaçla verimli toplantılar gerçekleştik. Suriye'deki insani durumu ele aldık. Pandemiyle daha da kötüleşti. Çabaların önünde engeller oluştu. 6 buçuk milyondan fazla insan Suriye dışında yaşıyor. Bunların 3.4 milyonu Türkiye'de yaşıyor. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunmaya, sivilleri korumaya ve terör örgütleriyle savaşmaya devam edecek.

10 yıldır Suriye'deki durumu suistimal eden terör örgütleri var. DEAŞ ve PKK/YPG gibi terör örgütlerini de toplantıda ele aldık. Suriye'nin sınır bütünlüğünü desteklediğimizi vurguladık. Suriye'nin birliğine yönelik desteğimiz devam edecek. Bir sonraki toplantıyı Türkiye'de yapmak konusunda mutabık kaldık. Amacımız Suriye'de kalıcı bir barışın tesis edilmesidir.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrovise, "Rusya, Türkiye ve Katar, Suriye'de ayrılıkçılık girişimlerine karşı mücadele etme konusunda anlaştı" ifadelerini kullandı.