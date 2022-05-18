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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO’ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya’ya atıfta bulunarak, NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine destek vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO’ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya’ya atıfta bulunarak, NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine destek vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.
Politika 18.05.2022, 22:05
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO’ya üye olmak isteyen İsveç ve Finlandiya’ya atıfta bulunarak, NATO’ya üye olmak isteyen ülkelerin Türkiye’yi hedef alan terör örgütlerine destek vermesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.