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AK Parti Sözcüsü Çelik’ten Mavi Vatan tepkisi: "Hiçbir siyasi partinin bu duruma düşmesini istemeyiz"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO’nun genişlemesi konuları ele alındı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO’nun genişlemesi konuları ele alındı.
Politika 14.06.2022, 18:33
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, NATO’nun genişlemesi konuları ele alındı.