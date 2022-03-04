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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin kararlı ve dengeli politikası vurgulandı" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin kararlı ve dengeli politikası vurgulandı" dedi.
Politika 04.03.2022, 15:32
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin kararlı ve dengeli politikası vurgulandı" dedi.