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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Denizden tahliye konusunda hem Rusya hem Ukrayna tarafıyla görüşmeler devam ediyor" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Birçok müttefikimiz Türkiye’nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Birçok müttefikimiz Türkiye’nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi" dedi.
Politika 07.04.2022, 16:10
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Birçok müttefikimiz Türkiye’nin rolünden duyduğu memnuniyeti dile getirdi" dedi.