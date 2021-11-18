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TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Açık: “Uluslararası eğitim programları ile milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür."
Politika 18.11.2021, 13:45
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Moldova’nın ayrılmaz bir parçası olan Gagauzya ilişkilerimize güç katan bir dostluk köprüsüdür."