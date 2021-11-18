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TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı Açık: “Uluslararası eğitim programları ile milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz" dedi.
Politika 18.11.2021, 13:48
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova’da düzenlediği basın toplantısında, "Ticaret hacmimiz salgına rağmen arttı. Her geçen gün 1 milyar dolar hedefimize daha da yaklaşıyoruz" dedi.