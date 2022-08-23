Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Normalleşme süreci başladı ama yavaş seyrediyor. Herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz daha ivme kazanması lazım. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşadığımız hızı Mısır’la henüz yaşayamadık.”