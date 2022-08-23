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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Normalleşme süreci başladı ama yavaş seyrediyor. Herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz daha ivme kazanması lazım. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşadığımız hızı Mısır’la henüz yaşayamadık.”
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Normalleşme süreci başladı ama yavaş seyrediyor. Herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz daha ivme kazanması lazım. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşadığımız hızı Mısır’la henüz yaşayamadık.”
Politika 23.08.2022, 10:37
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "(Mısır) Normalleşme süreci başladı ama yavaş seyrediyor. Herhangi bir olumsuzluk yok. Biraz daha ivme kazanması lazım. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile yaşadığımız hızı Mısır’la henüz yaşayamadık.”